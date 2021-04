Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, har på et pressemøde onsdag forklaret, hvorfor de danske myndigheder trækker AstraZeneca ud af vaccinationsprogrammet.

149.000 personer tilbydes ny vaccine efter stik med AstraZeneca

De personer i Danmark, der har fået det første stik med en vaccine fra AstraZeneca, vil blive tilbudt en anden vaccine. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det sker som resultat af, at sundhedsmyndighederne har besluttet at fortsætte vaccinationsprogrammet mod covid-19 i Danmark uden vaccinen fra AstraZeneca

- De personer, der har modtaget første vaccination med AstraZeneca, vil senere modtage tilbud om vaccination med en anden vaccine, skriver Sundhedsstyrelsen.

Ifølge Statens Serum Instituts oversigt har 149.884 påbegyndt vaccination med vaccinen fra AstraZeneca. Af dem har 596 færdiggjort vaccinationen med AstraZeneca.

På et pressemøde onsdag fortæller Søren Brostrøm om situationen for de personer, der har fået det første stik med AstraZeneca, men ikke det andet:

- De stod til at blive re-vaccineret efter 12 uger. De 12 uger er ikke gået endnu. Så det er ikke et spørgsmål om, at de står og venter på en re-vaccination nu.

- Blandt andet fordi man får en rigtig pæn beskyttelse efter første stik.

- Selvfølgelig skal vi tilbyde den fulde vaccination. Det lover vi alle. Ikke lige nu og her, men vi skal nok komme med det. De er godt beskyttet. Vores sundhedsvæsen er heller ikke ved at kæntre.

Ifølge Søren Brostrøm kigger de danske myndigheder nu på, hvad man har lært i andre lande i tilfælde, hvor man har måttet opgive andet stik med samme vaccine som det første stik.

- Vi kigger nu på, hvad andre lande gør, siger han.

- Vi kigger ned i dokumentationsgrundlaget særligt fra Storbritannien, der har haft en del, der er skiftet på tværs af vacciner, for at komme frem til, hvornår det er det rigtige tidspunkt, og er det tilstrækkeligt med én dosis af den nye vaccine, eller skal man have to.

- Der kan man være fuldstændig tryg ved, at Sundhedsstyrelsen kommer frem til noget, som vi kan anbefale, og en vaccine som vi kan anbefale.

Søren Brostrøm understreger, at Sundhedsstyrelsen ikke vil udelukke, at vaccinen fra AstraZeneca vil kunne tages i brug på et senere tidspunkt.

Vaccinen fra AstraZeneca er hovedsageligt givet til ansatte i sundheds-, ældre- og socialsektoren.

For alle de personer, der er blevet indkaldt til en vaccination med AstraZeneca, vil deres aftale blive aflyst ifølge Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse.

Det omfatter ifølge Søren Brostrøm omkring 100.000 personer i sundhedsvæsnet.

- Øvrige personer, der tidligere har været inviteret til førstegangsvaccination med AstraZeneca, men fik invitationen aflyst, vil blive visiteret på ny ud fra en vurdering af den aktuelle epidemisituation, skriver styrelsen videre.