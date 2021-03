142.000 i Danmark har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen

De danske sundhedsmyndigheder har besluttet at sætte vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen på pause de næste 14 dage, fordi der har været rapporteret flere alvorlige tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede i Europa - herunder et dødsfald i Danmark.

Lægemiddelstyrelsen og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) skal nu undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem blodpropperne og vaccinen.

Hos Lægemiddelstyrelsen opfordrer enhedschef Tanja Erichsen til, at man tager det roligt, hvis man har fået vaccinen fra AstraZeneca.

- Vi ved endnu ikke, om blodpropperne og det danske dødsfald skyldes vaccinen, men det skal nu grundigt undersøges for en sikkerheds skyld.

- Jeg forstår godt, hvis man bliver bekymret, men man skal huske på, at der endnu ikke er påvist en sammenhæng mellem vaccinerne fra AstraZeneca og tilfældene af blodpropper. Det er det, vi nu vil undersøge, siger hun i en skriftlig kommentar.

Vaccinen fra AstraZeneca er primært blevet givet til personer under 65 år, da Sundhedsstyrelsen indtil sidste uge kun anbefalede vaccinen til personer under 65 år.

Vaccinen er blandt andet givet til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Hvis man er blevet vaccineret med vaccinen inden for de sidste 14 dage og oplever længerevarende symptomer - på mere end tre dage - bør man ifølge Lægemiddelstyrelsen søge læge.

Pausen for AstraZeneca-vaccinationer de næste 14 dage betyder, at man ikke kan bestille tid til at få vaccination nummer to, hvis man allerede har fået det første.

Samtidig vil der heller ikke blive indkaldt personer til den første vaccination.