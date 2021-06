1,4 milliarder ekstra til flere ældre og børn

Aftalen giver et løft til kommunernes serviceramme på 1,4 milliarder kroner i forhold til den seneste aftale. Servicerammen dækker blandt andet udgifter til skoler, plejehjem og institutioner.

Dermed kan kommunerne følge med de stigende udgifter, som kommer af den såkaldt demografiske udvikling.

- Regeringen har lovet, at pengene skal følge med, når der kommer flere børn og ældre. Det har regeringen leveret på de seneste to år. Og det leverer vi også på i dag, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Men KL-formand Jacob Bundsgaard (S) er ikke helt tilfreds.

Aftalen gør kommunerne i stand til lige at følge med de stigende udgifter. Men der bliver ikke tale om forbedring af velfærden i kommunerne, lyder det.

KL havde blandt andet et krav med til bordet om 5,5 milliarder kroner over tre år til et løft af socialområdet, hvor kommunerne står for visitationen af hjælp til handicappede og psykisk syge borgere.

Men det er der ikke råd til, lød det fra regeringen.

- Det betyder, at man er nødt til at prioritere, hvis ikke udgiftsudviklingen på socialområdet skal resultere i besparelser på de brede velfærdsområder som ældre, folkeskolen og børneområdet, siger Jacob Bundsgaard.

Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), siger det anderledes direkte på Twitter:

- Kommunerne får til demografien, det vil sige til flere ældre og børn. Men intet på det specialiserede socialområde, hvor udgifterne stikker af.

- I aftalen står der, at der er behov for prioriteringer på området. Det betyder besparelser for at styre økonomien, lyder det.

Kommunerne har gennem længere tid fået kritik for deres behandling af borgerne på socialområdet. Kritikken går blandt andet på, at meget stram styring af udgifterne gør, at man ikke behandler borgerne ordentligt.

Et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne fik for nylig de nødvendige 50.000 underskrifter, men kunne dog ikke samle flertal i Folketinget.

Flere parter på socialområdet er umiddelbart skuffede over aftalen.

Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, kalder den ligefrem for en "fuckfinger" til handicapområdet.

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, er også skuffet over, at socialområdet ikke får et tiltrængt løft.

- Vi vil stadigvæk skulle opleve, at folk skal tidligere i seng, end de vil, fordi der ikke er personale nok. Og vi vil stadig opleve, at de får skåret aktivitetstilbud væk, siger formanden.

Økonomiaftalen sætter også en ramme for, hvor meget kommunerne må bygge og renovere for til næste år.

Den post i regnskabet lyder på 19,9 milliarder kroner. Heraf skal en milliard kroner findes i kommunernes egne kassebeholdninger.

- Vi kunne sagtens have bygget og renoveret for endnu mere det kommende år. Men vi er blevet enige med regeringen om et fornuftigt niveau, siger KL's næstformand, Martin Damm.