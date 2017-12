14-årig pige kørt ned på fortov i Vedbæk

- Bilisten mister af ukendte årsager herredømmet over bilen. Han kører tværs over vejen og op over cykelstien, hvorefter han rammer pigen på fortovet, fortæller vagtchef Martin Bakke hos Nordsjællands Politi.

Pigen blev med eskorte kørt til Rigshospitalet, hvor lægerne i første omgang betegnede hendes tilstand som kritisk. Senere kunne lægerne dog fortælle politiet, at hun er sluppet med overfladiske skrammer.

- Men de har for en sikkerheds skyld lagt hende i kunstig koma for at sikre sig, at hun ikke har indre blødninger, siger Martin Bakke.

Den 75-årige bilist har ved de første afhøringer ikke kunnet forklare, hvorfor han mistede herredømmet over bilen.

- Det må den videre efterforskning vise. En bilinspektør har været ude at undersøge bilen for at se, om det skulle være en fejl på den, der førte til ulykken, siger vagtchefen.

I forbindelse med ulykken var Rungsted Strandvej i en periode spærret i sydgående retning, men den er torsdag aften åbnet igen.