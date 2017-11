14-årig kører galt ved Esbjerg med fuld chauffør på forsæde

Føreren af bilen viste sig at være en 14-årig pige. Med sig havde hun en 18-årig mand, der oprindeligt skulle have kørt bilen. Han var imidlertid beruset og ude af stand til at sidde bag rattet.

Mandag morgen stødte en politipatrulje på en forulykket bil i et spor på Esbjergmotorvejen tæt ved Esbjerg Lufthavn.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi.

- Han var påvirket, så han tænkte, at det var en god ide, at hun skulle køre bilen. Det viste sig så ikke at være en god ide, siger vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er tale om et solouheld, og der er ingen personskader i forbindelse med uheldet.

Den 18-årige var ikke ejer af bilen, men ejeren er underrettet om uheldet.

Den 18-årige bliver sigtet for at have overladt rattet til den 14-årige pige.

- Og den 14-årige bliver teknisk set sigtet for at have kørt uden kørekort, men da hun jo er mindreårig, så bliver hun ikke retsforfulgt, siger Erik Lindholdt.

De sociale myndigheder er på grund af pigens alder også blevet underrettet.

Uheldet spærrede delvist Esbjergmotorvejen mandag morgen.