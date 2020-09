En hjemmetest for antistoffer mod corona kan afsløre, om du har haft covid-19. Har du antistoffer i dit blod, har du været smittet. Statens Serum Institut har 1,3 millioner hjemmetest, som i nyt projekt sendes ud til dansker, der inviteres gennem e-boks. (Arkivfoto)

1,3 millioner danskere tilbydes test for antistoffer mod corona

I nyt nationalt projekt skal tusindvis af danskere testes for antistoffer mod corona for at kortlægge smitte.