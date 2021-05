13-årig dreng opereret efter knivstikkeri i København

Københavns Politi måtte fredag aften rykke ud til hele tre knivstikkerier. Et gik ud over en 13-årig dreng.

Fredag aften rykkede Københavns Politi ud til tre knivstikkerier. Et af dem involverede en 13-årig dreng.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

- Han blev stukket med en spids genstand - sandsynligvis en kniv - i maven under et sammenstød mellem to grupperinger af helt unge drenge på Nørreport Station, siger central efterforskningsleder Espen Godiksen til mediet.

Drengen blev opereret natten til lørdag og er i stabil tilstand.

Sammenstødet skete kort før klokken 23. Efterfølgende måtte politiet rykke ud to gange mere.

På Rådhuspladsen blev en mand anholdt ved Scandic Palace Hotel. Han blev lagt i DNA-dragt efter en episode, hvor en person blev stukket med en skarp genstand.

Vagtchef Michael Andersen siger til B.T., at den forurettede fik et snitsår, og at gerningsmanden er sigtet for grov vold. Han fremstillets i grundlovsforhør lørdag.

På Københavns Hovedbanegård måtte politiet senere rykke ud til et større slagsmål med mindst 15 involverede.

- Mindst en person blev snittet i kinden med skarp genstand, som kan have været en kniv, siger Espen Godiksen.

Forurettede er en 18-årig mand, som ikke er i livsfare.

Politiet ønsker at tale med vidner fra episoderne på både Nørreport Station og Københavns Hovedbanegård. De skal også gennemgå overvågningsvideo fra begge stationer i håbet om at finde gerningsmændene.

Det vides ikke, hvorfor de to grupper af drenge og unge mænd kom op at slås på begge stationer, skriver B.T.