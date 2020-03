Butikkerne i Aalborg Storcenter er lukket ned med skodder som konsekvens af de seneste tiltag for at inddæmme coronavirus.

129 personer er indlagt med coronavirus i Danmark

129 personer er nu indlagt på sygehus med coronavirus. Af dem er 24 indlagt på intensivafdeling og 18 i respirator.

Det viser de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen.

Tirsdag var 82 personer indlagt med coronavirus.

Region Hovedstaden er den region, som har flest personer indlagt. Her er der i alt 64 personer med coronavirus indlagt. Af dem er ti på intensivafdeling.

Af landets fem regioner er færrest indlagt i Region Nordjylland. Her er ti indlagt, heraf én person på intensivafdeling

Indtil videre har der været 1044 bekræftede tilfælde af coronavirus i Danmark. Her er der tale en stigning fra 977 smittetilfælde tirsdag.

Antallet af bekræftede smittede skal dog tages med forbehold. Det skyldes, at teststrategien er ændret, så det kun er alvorligt syge, som bliver testet for coronavirus. Det reelle antal smittede er derfor langt større, er meldingen fra myndighederne.

Foreløbigt er fire personer døde, mens de har haft coronavirus. Det vides dog ikke, om det er virusset, der har været årsag til dødsfaldene. Sundhedsmyndighederne har indtil videre testet 7631 personer for corona.

For at begrænse udbredelsen af coronavirus har regeringen fra onsdag klokken 10 indført en række nye tiltag.

Det bliver midlertidigt forbudt at opholde sig mere end ti personer samme sted. Det gælder både udendørs og indendørs. Forbuddet gælder frem til 30. marts. Regeringen opfordrer også til, at det gør sig gældende i privaten.

Samtidig skal en lang række steder, hvor der færdes mange mennesker, lukke. Det gælder eksempelvis shoppingcentre, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører og vandpibecaféer.

Også indendørs sports- og fritidsfaciliteter lukker. Dagligvarebutikker og apoteker lukker dog ikke.

Butikker skal desuden have håndsprit og håndvask til rådighed for kunderne. Og statsminister Mette Frederiksen (S) har appelleret til, at der er skal være god plads om den enkelte kunde.