128.000 coronatest i hvide telte har kun fundet 458 smittede

Sundhedsøkonomer kritiserer massetest i hvide telte for at være ineffektive og dyre.

Over 128.000 mennesker er blevet testet for coronavirus i de hvide testtelte, der er rejst i hele Danmark. Men kun 458 personer er blevet testet positiv for virusset i teltene.

Det skriver Information, der har fået tallene af Sundheds- og Ældreministeriet.

Tallene er målt fra slutningen af april til 11. juni, og de peger ifølge sundhedsøkonomer på, at teltene er ineffektive og en dyr løsning.

De er opstillet i 16 forskellige byer i Danmark.

Sundheds- og Ældreministeriet vurderer på baggrund af de nuværende økonomiske skøn, at teltene efter tre måneder vil beløbe sig til 0,5 milliarder kroner, og det vil stige til knap en milliard kroner, hvis de er i drift i seks måneder.

Heraf finansieres 250 millioner kroner af Novo Nordisk Fonden.

Beregninger, som Information har foretaget på baggrund af ministeriets tal, indikerer, at prisen for at finde én smittet person hidtil har været mere end 600.000 kroner i gennemsnit.

De nye tal viser, at den brede testning er "en ret ineffektiv måde" at finde smittede på, mener Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

- At fyre en milliard af på seks måneder, det kan man komme langt for i dansk sundhedsvæsen, siger Jakob Kjellberg.

Også professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen er kritisk.

Han siger, at det umiddelbart er svært at give et godt svar på, hvilken gavn man får af smittestatistikken i teltene, hvor alle uden symptomer kan bestille en test.

Sundhedsøkonomerne understreger, at man ikke kan vide, hvor mange af de 458 smittede, man har fundet i de hvide telte, der måske alligevel ville være blevet opdaget, hvis de var blevet henvist til en test på et hospital.

Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin Anders Beich sidder i den sundhedsfaglige ekspertgruppe, der rådgiver Sundhedsstyrelsen om blandt andet den danske teststrategi.

Også han er kritisk.

- Det med at lukke siderne på teltet op for alle, der vil have en test, det er imod sundhedsfaglig rådgivning, siger han.

I en skriftlig kommentar til Information skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S):

- Vores investering i det danske testsetup er hele fundamentet for, at vi kan holde samfundet åbent. Coronakrisen er ikke kun en sundhedskrise, men også en samfundsøkonomisk krise. Investeringen skal derfor holdes op imod de potentielle omkostninger, der ville være ved at lukke ned i længere tid - eller blive tvunget til at lukke ned igen.