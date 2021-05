1246 nye smittede: Det højeste siden januar

- Det ser ud til at, der fortsat er en stigning i antal smittede danskere, og at den stigning er reel, men det var også forventeligt, siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital i Skejby og professor på Aarhus Universitet.

De 1246 nye smittetilfælde skal ses i lyset af, at der i øjeblikket bliver testet mere end tidligere. Det seneste døgn er der foretaget 226.660 PCR-test, hvor man bliver podet i halsen. Det er mere end det dobbelte sammenlignet med i midten af januar.

Positivprocenten - andelen af smittede blandt de testede - er på 0,55. Det er nogenlunde på niveau med udviklingen den seneste uge.

Lars Østergaard så gerne, at man satte et testsystem op, der gør, at man kan teste et repræsentativt udsnit af danskerne. For som systemet er lige nu, ved man faktisk ikke, om der er smitte i grupper, som bare ikke bliver testet.

- Vi ved ikke, om det er de samme personer, der lader sig teste, fordi de for eksempel gerne vil på restaurant, siger han.

Hans forslag er, at man giver et udsnit af danskerne hjemmetest, som de skal tage to gange om ugen, og melde svaret ind til sundhedsmyndighederne.

Siden tirsdag er der foretaget 443.099 lyntest. På grund af deres usikkerhed indgår positive test fra lyntest ikke i de daglige smittetal. Før de gør det, skal en positiv lyntest bekræftes ved en positiv PCR-test.

På landets hospitaler er der nu indlagt 158 personer med coronavirus. Det er et fald på syv personer i forhold til tirsdag.

Af de 158 indlagte er der 29 på intensiv, og af dem er 19 i respirator.

Der er ikke registreret dødsfald hos coronasmittede det seneste døgn.

I vaccinationsindsatsen er der nu 1.560.879 personer, der som minimum har fået én vaccinedosis mod coronavirus.

Med de nuværende vacciner, der bliver brugt herhjemme, skal der to doser til for at få den mest optimale beskyttelse mod virusset.

929.200 personer har fået to doser og er dermed færdigvaccinerede.

Med andre ord er det 26,7 procent af befolkningen, der har påbegyndt vaccination, mens 15,9 procent af befolkningen er færdigvaccineret.