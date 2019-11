Skatteminister Morten Bødskov (S) mener, at et bredt flertal i Folketinget har fundet frem til en god løsning, så omkring 1200 boligejere kan nøjes med at tilbagebetale mindre boligskat end frygtet. (Arkivfoto)

1200 boligejere får mindre skatteregning end frygtet

Ejerne af 1200 ejendomme kan nøjes med at betale boligskat i tre år i stedet for ti år, som de kunne frygte.

Et bredt politisk flertal har besluttet, at 1200 boligejere, der på grund af fejl ikke er blevet opkrævet boligskat i mange år, slipper med at skulle tilbagebetale tre års boligskat.

Det meddeler Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er en god og balanceret løsning, vi er blevet enige om på tværs af Folketingets partier, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

- Den tager hensyn til boligejerne, mens vi sætter en streg under, at alle selvfølgelig skal betale den korrekte skat.

- Samtidig er jeg glad for, at de berørte boligejere kan få vished, og vi kan komme videre med at genoprette ejendomsområdet, siger skatteministeren.

Foruden Socialdemokratiet er Venstre, Radikale Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet med i aftalen.

De såkaldte nulskattesager handler om, at ejerne af cirka 1200 ejendomme igennem en årrække har betalt for lidt i ejendomsværdiskat på grund af fejl i vurderingen af deres ejendom.

Skatteforvaltningen fastslog, at boligejerne efter gældende regler skulle opkræves ejendomsværdiskat i op til ti år.

Nu bliver lovgivningen imidlertid ændret, så boligejerne slipper billigere.

Allerede i marts i år lagde daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) op til en løsning, hvor de berørte boligejere kunne slippe med at tilbagebetale tre års boligskat.

Aftalen betyder også, at boligejere, der kan dokumentere, at de inden 1. januar 2019 har forsøgt at få rettet den fejlagtige eller manglende ejendomsvurdering, ikke skal efteropkræves ejendomsværdiskat.

Det samme gælder, hvis de kan dokumentere, at de har forsøgt at betale korrekt ejendomsværdiskat.

- Det mener vi, er den mest fair løsning. Samtidig vil de, der allerede har fået en efteropkrævning for de ti år, selvfølgelig også få behandlet deres sag efter de nye regler, siger Morten Bødskov.