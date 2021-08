120 personer har henvendt sig om sager i DR Pigekoret

Det oplyser DR i en pressemeddelelse, efter fristen for at henvende sig er nået.

DR understreger, at "en lang række henvendelser omhandler de samme forhold og episoder".

Den færdige undersøgelse forventes offentliggjort senere på året.

- På den ene side er det trist, at advokaten oplyser, at der er tale om det omfang af indberetninger. For det underbygger, hvad vi har forventet, nemlig, at der er tale om en alvorlig sag, siger Henrik Bo Nielsen, kulturdirektør i DR, i pressemeddelelsen.

- På den anden side er vi meget taknemmelige for, at mange har valgt at komme til advokaten med deres udsagn. Vi ved, at det ikke er uden store overvejelser at gøre det, så en stor anerkendelse af det.

- Det høje antal henvendelser skal medvirke til, at advokatens undersøgelse giver os et dækkende billede af, hvad der er foregået.

Nu skal henvendelserne bearbejdes og analyseres, lyder det. Advokaten vil ligeledes fokusere på "de centrale aktører i forhold til deres position, ansvar og ageren".

Oplysningerne kommer både fra tidligere medlemmer af koret og andre med kendskab til koret.

Efter to henvendelser om sexchikane for "ganske mange år siden" i pigekoret iværksatte DR i juni en ekstern advokatundersøgelse.

Dagen efter trak tidligere chefdirigent for koret Michael Bojesen sig fra sin post som bestyrelsesformand for Statens Kunstfond.

Det skete på baggrund af, at 12 tidligere sangere i DR's pigekor beskrev og kritiserede et "seksualiseret" og "grænseoverskridende" miljø, da koret var under Michael Bojesens ledelse i næsten ti år frem til 2010.

Eksempelvis blev sangerne i koret blandt andet belønnet for at klæde sig udfordrende til korprøver, og nogle blev udsat for "uopfordret seksuel opmærksomhed" ifølge Politikens historie.

DR Pigekoret består af cirka 50 piger og unge kvinder i alderen 15 til 22 år.