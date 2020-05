12 er anholdt i forbindelse med Paludan-demo

Partiet Stram Kurs demonstrerede søndag for anden dag i træk på Motalavej i Korsør, og søndag eftermiddag fortsætter demonstrationen i Ringparken i Slagelse.

Moddemonstranter er i løbet af dagen mødt op, og i alt er 12 personer anholdt, fortæller politiinspektøren i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Kim Kliver.

En af de anholdte gik rundt med kanonslag, mens de øvrige er blevet anholdt og sigtet for ikke at rette sig efter politiets anvisninger og for at maskere sig, oplyser politiinspektøren.

- Man skal huske, at størstedelen, der har været til stede, har været stille og rolige.

- Så har der været en lille gruppe, som har været larmende og fremme i skoene på en sådan måde, at politiet har været nødt til at gribe ind, siger Kim Kliver.

Han tilføjer, at det ikke er muligt at sætte præcist antal på moddemonstranterne. Folk kommer og går.

Politiet var massivt til stede i Korsør, og søndag eftermiddag er de også til stede i Slagelse, hvor partileder Rasmus Paludan fortsætter sin demonstration.

- Der er et mødt et antal personer op, og det foregår under rimelig rolige og kontrollerede former. Vi er synligt til stede, siger Kim Kliver.

Lørdag udviklede det sig, da en gruppe på 100-150 personer mødte op for at afvikle en moddemonstration mod Rasmus Paludan og hans parti i Korsør.

På et tidspunkt blev der kastet ting mod politiet, og derefter opløste politiet forsamlingen. Det skete af hensyn til folks sikkerhed, lød det fra Kim Kliver, der fortalte, at det udviklede sig i "en uheldig og uacceptabel retning".

Søndag er der også blevet kastet med ting mod politiet, fortæller han.