12-årig udløser stor politiudrykning i Rudkøbing

- Vi får en anmeldelse om, at der går en mand rundt med et gevær på gaden i Rudkøbing, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi.

Den slags anmeldelser tager politiet altid meget alvorligt, og en talstærk politistyrke blev sendt til byen.

Alarmen kunne dog hurtigt afblæses.

- Det viser sig, at der var tale om en 12-årig dreng, der gik rundt i camouflagetøj med et legetøjsgevær. Men anmelderen var overbevist om, at der var tale om et rigtigt gevær, fortæller vagtchefen.

Drengen er blevet kørt hjem til forældrene, men sagen får ikke noget efterspil.

- Der var tale om en misforståelse, og der er jo ikke gjort noget ulovligt, forklarer politiets vagtchef.