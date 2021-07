12-15-årige tilbydes vaccination mod covid-19 om to uger

Der er for første gang lagt en plan for, hvornår de 12-15-årige ifølge Sundhedsstyrelsen skal tilbydes en vaccine mod covid-19.

- Vi kan nu ane afslutningen af massevaccination af de første ti målgrupper, og det er en af de helt store milepæle, der nærmer sig. Vi har jo tilføjet en målgruppe 11, nemlig de 12-15-årige, og dem forventer vi, at vi kan begynde at invitere om cirka to uger, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Vaccination af 12-15-årige var ellers planlagt til at gå i gang i efteråret. Det skulle ske, når alle over 16 år var blevet færdigvaccineret, udtalte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde 17. juni.

Siden har Danmark lavet aftaler om at få tilsendt ekstra vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna, som fremrykker vaccineudrulningen.

Det gælder særligt et køb af over en million vaccinedoser fra Rumænien, som ankommer til Danmark i juli.

Samtidig skaber spredning af en særligt smitsom Delta-variant af coronavirus, der først blev opdaget i Indien, et øget behov for at få vaccineret befolkningen hurtigt, siger Helene Probst til Ritzau.

- Det er rigtigt, at vi hele tiden har sagt, at børnene skulle komme efter de ti øvrige målgrupper. Der, der så bare er sket nu, er, at vi har fået mange flere vacciner, og det er det, der har gjort, at vi har lagt den plan.

- Og så er det klart, at når vi kigger på, hvordan det har udviklet sig med Delta-varianten, og vi kan se, at den er i vækst, så er der selvfølgelig også en bekymring i forhold til det og for, hvordan det vil se ud i efteråret. Og derfor vil vi gerne have børnene med allerede nu, siger vicedirektøren.

En af de ting, der tidligere har vakt bekymring i flere lande, er risikoen for, at vaccination med Pfizer/BioNTech kan udløse en sjælden betændelse i hjertemusklen.

For eksempel kunne israelske medier i juni berette om over 60 tilfælde af hjertebetændelse ud af fem millioner vaccinerede. De fleste tilfælde er blandt mænd under 30 år.

Sundhedsstyrelsen har tidligere beroliget med, at man først vil begynde at vaccinere børn, når der foreligger endnu mere dokumentation for sikkerheden af vaccinen. På baggrund af den nuværende data mener Helene Probst dog ikke, at der er noget at være bekymret for.

Hun fremhæver, at der ikke er vist en direkte sammenhæng mellem betændelsen og vaccination, men understreger, at man vil følge data om sikkerheden løbende.

- Vores vurdering af det er, at der er tale om en velkendt tilstand, som man kan behandle. Det har ofte meget milde forløb. Vi har ikke sådan væsentlig bekymring for det, siger hun.