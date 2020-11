1195 nye smittetilfælde - antal indlagte stiger fortsat

Tal for smittede og indlagte med coronavirus viser, at der ikke er styr på situationen endnu, mener overlæge.

Der er registreret 1195 nye coronatilfælde det seneste døgn.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut mandag.

Antallet af nye smittetilfælde er det højeste på et døgn siden 6. november, og det viser, at smittespredningen endnu ikke er under kontrol.

Det mener Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

- Jeg synes desværre, at tallene viser, at der ikke er nogen grund til at sige, at vi har rigtigt styr på situationen endnu. Jeg synes, det er bekymrende, at der stadig er en opadgående tendens i de bekræftede tilfælde, siger hun.

De 1195 nye tilfælde er fundet i 70.096 prøver. Det giver en positivprocent på 1,7.

- Positivfrekvensen er stadig opadgående, så det viser, at der er pågående smitte i samfundet, siger Åse Bengård Andersen.

Positivprocenten har i den forgangne uge ligget mellem 1,3 og 1,5 procent.

Antal indlagte på hospitalerne stiger med 8 til 267, hvilket er det højeste antal siden slutningen af april. Åse Bengård Andersen påpeger, at der er tale om små tal.

- Men det er også noget, der går i den forkerte retning, siger hun.

Af de 267 indlagte på hospitalerne, ligger 44 på en intensivafdeling. 27 af dem er i respirator.

Yderligere fire personer er døde. Dermed har i alt 764 med virusset mistet livet siden begyndelsen af epidemien.

I foråret blev der registreret færre daglige smittetilfælde end nu. Det hænger dog sammen med, at der blev foretaget væsentligt færre test.

Statens Serum Institut har tidligere anslået, at der ville have været mellem 2000 og 3000 daglige smittetilfælde, hvis man havde foretaget 50.000 test om dagen i starten af april.

Siden slutningen af oktober er der foretaget over 50.000 coronatest om dagen.

De sidste seks dage er der kommet svar på test fra mellem 70.000 og 80.000 personer om dagen.