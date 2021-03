111 er blevet udvist men kan ikke sendes hjem

Det skriver Berlingske.

- De mennesker er uønskede i Danmark. Det er derfor ikke tilfredsstillende, at vi ikke kan sende dem hjem. Hverken for de medborgere, der blev ofre for deres kriminalitet, eller for samfundet som helhed, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S).

De manglende hjemsendelser møder kritik fra blå blok. Især løsladelsen af somalieren Mohamed Geele, der for 11 år siden angreb tegneren Kurt Westergaard med en økse, vækker harme.

Mohamed Geele blev i 2012 ved Højesteret idømt ti års fængsel og udvisning fra Danmark, men han befinder sig stadig i Danmark, fordi myndighederne vurderer, at det er for farligt for ham at rejse til Somalia.

Retsordfører for Konservatives Naser Khader siger til Berlingske, at havde han været minister, var han personligt rejst til Somalia for at forhandle en udleveringsaftale på plads for at få Mohamed Geele ud af landet.

Khaders pendant i Liberal Alliance, Preben Bang Henriksen, kritiserer regeringens plan for at droppe finansieringen af et tredje udrejsecenter.

Mattias Tesfaye svarer i en mail til Berlingske på kritikken:

- Vi er meget opmærksomme på problemet. Derfor vil regeringen i denne folketingssamling tage initiativ til at ændre centerstrukturen for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, herunder indkvarteringen af personer på tålt ophold.

Udlændinge, som bliver dømt for kriminalitet, kan udvises af Danmark. Som udgangspunkt skal man idømmes mere end to års fængsel for at kunne blive udvist fra Danmark.