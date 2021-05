110 personer er blevet fejlvaccineret med Moderna-vaccine

Men det bør ikke skabe bekymring hos de fejlvaccinerede, mener Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet.

Hun understreger, at der netop skal gå 21 dage mellem de to stik med en anden vaccine - Pfizer-vaccinen.

- Moderna-vaccinen er jo bygget op på samme teknologi som Pfizer, så det kommer formentlig ikke til at gå ud over beskyttelsen hos de 110 personer, vurderer hun.

Alligevel betyder fejlvaccinationerne med stor sandsynlighed, at de 110 nu skal have et tredje stik med Moderna-vaccinen.

Både Region Midtjylland og Region Syddanmark har over for Avisen Danmark bekræftet, at de har oplevet fejlvaccinationer som et resultat af en it-fejl.

På grund af fejlen har det været muligt at booke anden vaccinetid for tidligt, skriver avisen.

Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, fortæller til mediet, at en del borgere skal gennem tredje stik, "da man ikke tør bero sig på, at immunsystemet har lavet den rigtige respons".

TV2's aktindsigt viser, at der hos Statens Serum Institut i alt er registreret omkring 1150 tilfælde med fejl i vaccinationer eller registreringerne af vaccination.

I 450 tilfælde er personer for eksempel blevet registreret med to Pfizer-vacciner på én dag, hvilket kan betyde, at de pågældende kun har fået et enkelt stik, skriver TV2.