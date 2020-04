Artiklen: 11 unge får bøde for at samles ved Odense Havn

11 unge personer i Odense har fået bøder for brud på forsamlingsforbud.

De 11 personer er primært unge drenge og mænd mellem 16 og 21 år, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

De unge mænd blev set af politiet ved Odense Havn klokken 21 søndag.

Politiet ved ikke, hvorfor de lige var samlet der.

- De vidste godt, at det ikke var smart at stå sammen, for de delte sig hurtigt op, da de så os, siger vagtchef Henrik Krøjgaard.

De 11 unge drenge og mænd har hver fået en bøde på 2500 kroner.

De er alle sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, som blev vedtaget af regeringen som en del af mange tiltag for at undgå spredningen af coronavirus.