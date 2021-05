11. dag i maj med flere end 1000 nye smittetilfælde

Det er 11. gang i maj, at der er flere end 1000 nye smittetilfælde på et døgn.

Antallet af indlagte stiger med 1, så der lørdag er 144 personer indlagt med coronavirus på landets hospitaler.

Adjungeret professor i infektionssygdomme Eskild Petersen, Aarhus Universitet, ser ingen røde lamper blinke i lørdagens smittetal.

- Hvis man kigger på trenden over syv til ti dage, så er smittetallene meget stabile.

- Når jeg ser helt overordnet på det for hele landet, så er der efter min mening kontrol over epidemien.

Han fokuserer på antallet af indlagte coronapatienter, der i ugevis har ligget omkring 150.

Man skal tilbage til 14. april for at finde flere end 200 indlagte.

Der er registreret fire nye dødsfald. Dermed har 2516, der var bekræftet smittet med coronavirus, mistet livet under pandemien.

Eskild Petersen mener, at der er grund til at rose danskerne for at være standhaftige, når det gælder om at beskytte sig selv og andre mod smitte.

- Vi havde i februar-marts en stor angst for den engelske variant. Men vi har vist, at vi kan kontrollere den. Folk har virkelig forstået, hvad det drejer sig om, og overholder restriktionerne, siger han.

Foruden de flere end 200.000 PCR-test er der foretaget 551.397 lyntest det forgangne døgn.

Det fremgår ikke, hvor mange af dem der påviste smitte. Det skyldes, at lyntestene, hvor man podes i næsesvælget, vurderes at være mindre sikre end PCR-testene.

Hvis en lyntest viser, at man er smittet med coronavirus, opfordrer myndighederne derfor til, at man følger den op med en PCR-test. Det er resultatet af PCR-testen, man bør følge.

En opgørelse over vaccinationsindsatsen viser, at 41.059 har fået sit første vaccinestik mod covid-19 i løbet af det seneste døgn. Derudover har yderligere 9760 har fået andet stik og er dermed blevet færdigvaccineret.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) oplyste fredag, at man nu anbefaler vaccinen fra Pfizer-Biontech til børn ned til 12 år.

Eskild Petersen mener, det vil være en god idé at tilbyde vaccinen til børn.

- Hvis du ikke vaccinerer børn, vil du have en gruppe, hvor virus vil cirkulere hele tiden, og der vil komme nye varianter ind. Så jeg mener, at børn skal vaccineres, siger han.

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at man vil se nærmere på sagen og komme med en melding inden for de næste uger.