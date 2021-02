11-årig gik gennem isen og blev reddet af tilfældige

- Var han ikke blevet set, kunne sagen have fået et helt andet udfald, siger politiinspektøren.

Et vidne fik fat i en redningskrans, der blev smidt ud til drengen, som ikke kunne bunde.

I alt nåede han at opholde sig i det kolde vand i cirka fem minutter.

- Han var forkommen og chokeret, siger politiinspektøren om drengen, som blev tilset af reddere i en ambulance og derefter kørt hjem til sin mor.

For politiet er episoden en hændelse, der viser, at det er klogt at følge anvisningerne om is fra kommune og andre myndigheder.