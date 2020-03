1057 er testet positive for coronasmitte i Danmark

Fordi myndighederne ikke tester alle med symptomer, regnes der med et betydeligt mørketal.

Den seneste opdatering fra Sundhedsstyrelsen onsdag eftermiddag viser, at der er registreret 1057 personer i Danmark smittet med coronavirus.

Tallet er en opjustering med 17 fra tidligere onsdag.

Det fremgår samtidig, at 7854 personer nu er blevet testet i Danmark.

På Færøerne er der nu 58 personer, som er konstateret smittet med coronavirus, mens 933 personer er blevet testet. På Grønland er der registreret to smittetilfælde.

Antallet af personer, som er indlagt med Covid-19, der er den sygdom, man kan udvikle, hvis man smittes med coronavirusset, er ikke opdateret. Her er status fortsat, at 129 er indlagt.

Af dem er 24 indlagt på intensive afdelinger, og 18 af disse personer er i respirator. Antallet af personer, der er indlagt på intensiv, er steget med over det dobbelte på to dage.

Myndighederne er samtidig blevet mødt med kritik for, at Danmark ikke tester nok. Den kritik afviste direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde onsdag.

Her lød det, at Danmark snart tester 1000 personer om dagen for coronavirus. Det er højt i forhold til befolkningstallet, lød det fra direktøren.

Kritikken kom efter Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har opfordret lande til at "teste, teste og teste".

I et forsøg på at begrænse smittespredningen præsenterede regeringen med Statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen tirsdag aften en række yderligere tiltag. Der er eksempelvis forbud mod at samles mere end ti personer samme sted.

Det kan samtidig ende med en bøde på 1500 kroner, hvis det forhold overtrædes.

På samme pressemøde fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at vi alle er potentielle smittebærere. Han oplyste samtidig, at der går op til 14 dage fra man er smittet, før man udviser symptomer.