1042 borgere får brev fra politiet - mistænkes for hashkøb

Flere end 1000 borgere i Esbjerg og omegn vil i de kommende dage modtage et brev fra politiet i deres e-boks.

Her gør politiet opmærksom på, at de er mistænkt og sigtet for at have købt hash.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse på vegne af den regionale enhed Særlig Efterforskning Vest.

Efterforskningsenheden har i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi og andre myndigheder i en længere periode efterforsket salg og køb af hash via bandemiljøet i Esbjerg.

Det fortæller politiinspektør Brian Voss Olsen fra Særlig Efterforskning Vest.

- Det er helt almindelige mennesker i Esbjerg-området, som har valgt at købe hash, og dermed har de både direkte og indirekte været med til at understøtte bandemiljøet i byen, siger han.

Den aktuelle indsats mod hashhandlen i Esbjerg blev sat i værk i forlængelse af 25 anholdelser i byens bandemiljø i februar 2019.

I december 2019 blev yderligere otte sigtet for salg af hash.

Derudover blev 52 købere, som alle havde købt mere end 100 gram hash, sigtet for ulovlig køb af hash i december, mens 82 personer under 18 år blev sigtet for samme lovovertrædelse i januar.

- Vores efterforskere har brugt rigtig lang tid på at gennemgå de mange tusinde hashhandler, hvor kunden har sendt en sms til en såkaldt narkotelefon og bestilt hash, som hashbuddene leverede til køberen, siger Brian Voss Olsen.

Af brevet fra politiet, som bliver sendt ud til borgerne, fremgår det, hvad politiet mistænker dem for at have gjort.

- Og så har man mulighed for at svare politiet inden for 14 dage, om man er enig i det, vi skriver, siger Brian Voss Olsen.

Spørgsmål: Er køb og salg af hash et særligt stort problem i Esbjerg?

- Jeg ved ikke, om det er et særligt problem, men vi har i hvert fald konstateret i vores efterforskning, at problemet er der, og derfor har vi selvfølgelig forfulgt sporet.

- For det første er det ulovligt i Danmark at købe og besidde hash. Og for det andet er der en forebyggende hensigt med vores indsats, siger Brian Voss Olsen.

Helt præcist er det 1042 personer fra Esbjerg og omegn, der kan vente at modtage et brev fra politiet i den kommende tid.