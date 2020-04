101 har fået erstatning for politiets ulovlige indgreb

Den samlede regning kan nu gøres op, fordi Københavns Politi for nylig er blevet færdig med at tage stilling til en stor stak anmodninger om erstatning i Tibetsagen.

Politiet har betalt i alt to millioner kroner i erstatning til borgere, som af betjente blev hindret i at ytre sig og demonstrere under besøg af kinesiske ledere.

104 ansøgninger er blevet vurderet, oplyser politiet til Ritzau. To har fået afslag, mens en tredje har fået et delvist afslag. Dermed har næsten alle fået ja.

Taksten er 20.000 kroner, og dermed løber udgiften op i godt to millioner kroner.

Det var under statsbesøget i juni 2012 af præsident Hu Jintao, at politiet flere gange greb ind og krænkede borgernes grundlæggende rettigheder.

Politiet ville hindre, at præsidenten fik øje på de demonstranter, der ville gøre opmærksom på deres holdning til spørgsmålet om Tibet.

Kina betragter Tibet som en provins, mens andre ser folkerepublikken som en besættelsesmagt, der på grov vis undertrykker landets kultur.

Under besøget arrangerede Støttekomiteen for Tibet en demonstration. Men med gruppevogne skabte politiet en blå mur, så flag og andre manifestationer blev holdt skjult for præsidentens kortege.

Andre steder rev betjente flag ud af hænderne på fredelige borgere. Ordensmagten sørgede også for, at "FREE TIBET" skrevet med kridt på asfalten foran et hotel blev vasket væk.

I København skulle præsident Hu Jintao blandt andet forbi Den Lille Havfrue. Ved middagstid 15. juni befandt støttekomiteens formand, Anders Højmark Andersen, sig på Langelinie.

Da kortegen trillede forbi, tog han et tibetansk flag frem fra sin taske og råbte "free Tibet".

En betjent greb straks ind og forlangte, at Anders Højmark pakkede flaget væk. Formanden har oplyst, at han desuden blev bortvist.

At der også skete bortvisning, kan betjenten ikke huske, fremgår det af en afhøringsrapport. Til gengæld har betjenten fortalt, at personen med det tibetanske flag "overhovedet ikke" udgjorde en sikkerhedsrisiko.

Den sidste oplysning indgår i Københavns Politis afgørelse for nylig om, at Anders Højmarks grundlovs- og konventionssikrede rettigheder blev krænket - og at han derfor skal have erstatning.

I mange måneder måtte han vente på en afklaring. Anmodningen sendte han i juli 2018, men der skulle stå april 2020 i kalenderen, før han fik svar.

I øvrigt er nogle af de penge, som politiet har udbetalt, nu havnet hos Støttekomiteen for Tibet.

- Nogle, måske en håndfuld, har valgt at give en del af deres erstatning til støttekomiteen, hvilket vi er meget taknemmelige for, siger Anders Højmark.

I 2017 fastslog Tibetkommissionen, at politiet gav klart ulovlige ordrer om, at borgeres kritiske ytringer ikke skulle være synlige for præsidenten og hans følge.

Ordrerne kunne forklares med en særlig stemning, som Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste havde skabt. Desuden blev Folketinget gennem flere år misinformeret om, hvad der var sket, noterede kommissionen i en beretning.