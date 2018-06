10.000 fodboldfans kan gratis se Danmark spille

Tivoli i København har i samarbejde med TV 2 sikret sig retten til at vise kampen mellem Australien og Danmark 21. juni. De første 10.000 fodboldfans kan efter først til mølle-princippet komme frit ind i Tivoli og se kampen. Udover mindst én kamp med Danmark vil der også være mulighed for at se 20 andre kampe i løbet af VM-turneringen.

Kampen kan følges på en 30 m2 stor skærm på Plænen, og TV 2 rykker sit VM-studie ind i Tivoli og sender live både før kampen, i pausen og efter kampen.

Morten Ankerdal er vært, og han har eksperterne Troels Bech, Niclas Jensen og Nicolai Boilesen samt den tidligere danske topdommer Kenn Hansen med i VM-studiet i Tivoli. Kampen kommenteres af TV 2s Thomas Kristensen og Thomas Sørensen – sidstnævnte med en fortid som professionel fodboldspiller i Australien.

Sådan får du fat i en billet der giver dig fri adgang til Tivoli til kampen mod Australien



Der bliver fri entre til de første 10.000 fodboldfans, der efter først til mølle-princippet sikrer sig en billet via Tivoli.dk. Man kan maksimalt bestille 4 billetter. Billetterne er gratis og må ikke videresælges, jf. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idræts-arrangementer § 1.



Inde på Tivoli.dk kan alle via Tivoli webshop frit hente 4 billetter, som giver adgang til Haven d. 21. juni. Billetterne sendes til din mail, og på dagen skal de scannes ved indgangen som print eller på din smartphone. Det er i øvrigt tilladt for alle gæster at medbringe egen madkurv, der kan spises på Plænen eller andre steder i Tivoli.

Følgende link til hentning af fribilletter: https://www.tivoli.dk/da/billetter+og+aarskort/entre+og+turpas/entre+vm+21+juni (Dette link virker først klokken 08:20)

Program for VM-kampe i Tivoli (med forbehold for ændringer)



Indledende kampe:

Fredag 15. juni kl. 20.00 – 21.50 Portugal – Spanien Orangeriet

Søndag 17. juni kl. 17.00 – 18.50 Tyskland – Mexico Orangeriet

Tirsdag 19. juni kl. 17.00 – 18.50 Polen – Senegal Orangeriet

Tirsdag 19. juni kl. 20.00 – 21.50 Rusland - Egypten Orangeriet

Onsdag 20. juni kl. 14.00 – 15.50 Portugal – Marokko Orangeriet

Onsdag 20. juni kl. 17.00 – 18.50 Uruguay – Saudi Arabien Orangeriet

Onsdag 20. juni kl. 20.00 – 21.50 Iran - Spanien Orangeriet

Torsdag 21. juni kl. 14.00 – 15.50 Danmark – Australien Plænen

Lørdag 23. juni kl. 20.00 – 21.50 Tyskland – Sverige Plænen

Søndag 24. juni kl. 17.00 – 18.50 Japan – Senegal Orangeriet

Søndag 24. juni kl. 20.00 – 21.50 Polen – Columbia Orangeriet

Onsdag 27. juni kl. 16.00 – 17.50 Mexico – Sverige Orangeriet

Onsdag 27. juni kl. 20.00 – 21.50 Serbien – Brasilien Orangeriet

Torsdag 28. juni kl. 20.00 – 21.50 England – Belgien Plænen

Ottendedelsfinaler:

Søndag 1. juli kl. 16.00 – 17.50 1B vs. 2A Plænen

Mandag 2. juli kl. 20.00 – 21.50 1G vs. 2H Plænen

Tirsdag 3. juli kl. 16.00 – 17.50 1F vs. 2E Orangeriet

Tirsdag 3. juli kl. 20.00 – 21.50 1H vs. 2G Orangeriet

Kvartfinaler:

Fredag 6. juli kl. 16.00 – 17.50 W49 vs. W50 Orangeriet

Fredag 6. juli kl. 20.00 – 21.50 W53 vs. W54 Orangeriet

Semifinale:

Tirsdag 10. juli kl. 20.00 – 21.50 W57 vs. W58 Plænen