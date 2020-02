1000 grise er døde efter voldsom gårdbrand på Bornholm

Men klokken 02.30 lykkedes det at få ilden slukket, efter at en hal fyldt med grise var gået tabt, oplyser politiet.

Både i den udbrændte hal samt en nærliggende hal, hvor ilden kom faretruende nær, måtte mange grise lade livet på grund af flammerne og røgforgiftning.

- Vi havde to dyrlæger ude, der bare gik rundt og aflivede. Det har været voldsomt og en træls oplevelse for dem, der var til stede, siger Jesper Lund.

Han fortæller, at omkring 100 af de i alt cirka 1000 døde grise måtte aflives.

Politiet fik anmeldelsen om branden omkring klokken 22.50 og arbejdede sammen med Beredskabsstyrelsen på at få den under kontrol.

Der var ikke mennesker i fare i løbet af natten, og det mistænkes ikke umiddelbart, at der ligger noget kriminelt bag branden, siger Jesper Lund.

Slukningsarbejdet var dog ikke ligetil.

- De arbejder under vanskelige forhold. Det er ikke helt let at få vand frem, sagde Jesper Lund tidligt på natten, inden branden blev slukket.

Han fortalte, at det skyldtes gårdens beliggenhed, dog uden at kunne komme de specifikke omstændigheder nærmere.

Det blev også forsøgt at redde så mange grise som muligt undervejs med diverse foranstaltninger.

- Man forsøger at lave en form for udluftning, så de levende grise ikke bliver røgforgiftet, sagde Jesper Lund lidt efter klokken 01.00.

Gården ligger på Trassevejen mellem Pedersker og Aakirkeby. Mandag vil brandefterforskere undersøge den udbrændte hal.