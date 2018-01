100 videokameraer skal bekæmpe bandekriminalitet i København

Videoovervågningen møder opbakning i Økonomiudvalget, hvor både Socialdemokratiet og Konservative begge kan se muligheder i at have videoovervågning til at hjælpe politiet.

- Overvågning kan være et redskab mod bandekriminalitet. Derfor er vi positive. Der skal dog være en særlig grund til at bruge det, siger Jonas Bjørn, politisk ordfører for Socialdemokratiet i København, til DR P4 København.

Men det skal gøres med måde, for han vil ikke have overvågning i hele København.

Også Jacob Næsager, som er gruppeformand for Konservative i København, ser gerne, at politiet får et ekstra værktøj mod kriminalitet, men kun når der er en god grund til det.

- Vi skal passe på, at enhver gade ikke bliver overvåget. Men hvis det er konkret begrundet af politiet, så er 100 kameraer helt ok, siger han til DR P4 København.

Hvis politiet vil have mindre kriminalitet, så er kameraer og overvågning ikke det rigtige middel. Det mener Peter Lauritsen, professor i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet.

- At videoovervågning skulle have en stor, kriminalpræventiv effekt, det kan man ikke argumentere for. Der er intet, der tyder på, at grov kriminalitet falder, når der kommer videoovervågning.

Men han mener alligevel godt, at overvågningen kan hjælpe politiet.

- Politiet får et redskab til at opklare kriminalitet. Hvis de har ressourcerne, så kan det faktisk vise sig, at de kan bruge det til noget, siger Peter Lauritsen til DR P4 København.

Forslaget møder ikke opbakning hos Enhedslisten.

For dem handler det om meget mere end 100 kameraer, fortæller Charlotte Lund, medlem af Økonomiudvalget for Enhedslisten i København.

- Det handler om, hvad for et samfund vi vil bo i. Vil vi bo i et overvågningssamfund, eller vil vi bo i et samfund, hvor vi rent faktisk løser problemerne. Der hælder Enhedslisten til det sidste, siger hun til DR P4 København.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi om, hvor kameraerne skal sættes op.