100 kvindelige skuespillere deler krænkelser med andre

Sådan lyder meldingen fra kulturminister Mette Bock (LA), efter at 100 skuespillere via en lukket Facebook-gruppe har delt vidnesbyrd om seksuelle krænkelser.

Der er brug for, at film- og teaterbranchen reagerer og i højere grad sikrer, at man ikke bliver udsat for chikane på sin kunstneriske arbejdsplads.

Alle 100 vidnesbyrd blev læst i anonymiseret form søndag eftermiddag på Betty Nansen Teatrets Edison-scene søndag eftermiddag.

Mette Bock siger i en skriftlig kommentar til Information, at branchen har en stor udfordring, og at der er behov for handling.

- Men det er først og fremmest noget, branchen og arbejdspladserne skal tage fat i på en lang mere konkret måde, end det tilsyneladende hidtil har været tilfældet mange steder, skriver ministeren.

Også formanden for Danske Filminstruktører, Christina Rosendahl, har reageret på de mange historier om overgreb.

- Vi har lavet en arbejdsgruppe for alle organisationerne i film- og teaterbranchen.

- Her er vi i gang med at udarbejde et code of conduct (adfærdskodeks, red.), samt at indsamle ekspertviden fra blandt andet Arbejdstilsynet om, hvilke initiativer vi bør sætte i værk, siger hun til avisen.

Tidligere har 241 medlemmer af Dansk Skuespillerforbund i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Politiken sagt, at de inden for de seneste 10 år har været udsat for krænkelser fra deres overordnede.

149 af dem har oplevet fysiske krænkelser i form af eksempelvis berøringer eller kys.