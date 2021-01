100 har fået nej til indrejse via Rødbyhavn og Gedser

Flere end 100 personer, der ville rejse ind i Danmark, er blevet afvist ved grænsen i Rødbyhavn og Gedser de seneste dage.

Det oplyser Peter Compen, der er fungerende politiinspektør ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, til DR.

De indrejsende er blevet afvist, efter at nye indrejseregler trådte i kraft sent lørdag eftermiddag, i håb om at forhindre at mere smitsomme coronavarianter kommer til landet.

Reglerne betyder, at man både skal have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen samt en negativ coronatest for at få lov at komme ind i Danmark.

Den fungerende politiinspektør fortæller DR, at folk er ærgerlige over at blive afvist ved grænsen, men at de fleste har taget det pænt.

Han forventer, at nogle af dem vender tilbage, når de har fået taget en frisk coronatest.

Ritzau forsøger at få en status hos Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.