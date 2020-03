1. maj i Fælledparken er aflyst grundet coronavirus

Det oplyser arrangøren, LO Hovedstaden, i en pressemeddelelse.

- Det er rigtig trist at træffe beslutning om at aflyse 1. maj i Fælledparken, som vi kender det, men vi følger naturligvis myndighedernes meldinger, og vi må alle gøre alt for at modarbejde spredningen af smitte med coronavirus, siger Per Olsen, formand LO Hovedstaden, i pressemeddelelsen.

LO Hovedstaden håber at kunne markere 1. maj under mere beskedne forhold, hvis det er muligt til den tid. Alternativt vil dagen bliver markeret på sociale medier.