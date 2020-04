1. maj bliver afholdt med livestream på Facebook

Arbejdernes internationale kampdag bliver i år afholdt over en liveudsendelse på Facebook. Udsendelsen skal erstatte de mange 1. maj-fester, der hvert år bliver holdt landet over - hvoraf den største foregår i Fælledparken i København.

Det oplyser Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i en pressemeddelelse.

Arrangementet i Fælledparken er blevet aflyst på grund af smittefaren ved coronavirus, men Lizette Risgaard, som er formand for FH, mener, det er vigtigt at holde fast i traditionen.

- Vi skal huske på, at vi stadig skal kæmpe for mere retfærdighed og bedre forhold for alle arbejdere både i Danmark og ude i verden, siger hun.

Ifølge Lizette Risgaard er det især i coronakrisen vigtigt at udvise solidaritet.

- Denne her tid aktualiserer jo, at vi skal være meget opmærksomme på dem, der har mindst, og at vi skal stille store krav til de politikere, vi har valgt, siger hun.

Liveudsendelsen på Facebook kommer til at vare en time, og der vil blive afholdt fællessang med en stribe af kendte danske musikere, blandt andre Pernille Rosendahl og Magtens Korridor.

FH oplyser i pressemeddelelsen, at organisationen har inviteret statsminister Mette Frederiksen (S) til at holde tale, men den har endnu ikke hørt fra hende.

Statsministeren havde meldt fra, da arrangementet stadig var planlagt til at blive afholdt i Fælledparken, på grund af de uroligheder der før har været til arrangementet.

1. maj 2020 bliver 130-års jubilæet for arbejdernes kampdag i Danmark. Kun en gang er traditionen med taler og fest i Fælledparken og landet over blevet aflyst - da Tyskland i foråret 1940 besatte Danmark.

Liveudsendelsen vil kunne følges på FH's facebookside og en række facebooksider fra andre fagforbund.