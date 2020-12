Organisationer melder om rekordmange ansøgere til julehjælp

Coronakrisen har fået rekordmange børnefamilier til at søge om julehjælp hos flere af landets uddelere.

Generalsekretær Klaus Nørlem fortæller, at organisationen egentlig havde en forventning om, at der for første gang ville være en stagnering i antallet af ansøgere. Men så kom coronakrisen.

- Vi kan se, at knap fem procent sandsynligvis er førstegangsansøgere.

- De angiver i ansøgningen, at de har mistet deres job på grund af corona og nu er på overførselsindkomst, siger han.

De mange ansøgere betyder, at der skal indsamles mere end 22 millioner kroner, før alle kan modtage hjælpen fra Dansk Folkehjælp.

Men nogle af de ansøgende familier vil sandsynligvis ikke få hjælpen.

- Det er 14. år, at vi gennemfører denne her indsamling, og vores erfaring er, at vi altid skuffer nogle af familierne.

- Vores mål er altid at hjælpe så mange som muligt. Vi ville ønske, vi kunne hjælpe alle familier, men det kommer vi sandsynligvis ikke til, siger Klaus Nørlem.

Også Blå Kors melder om rekordmange ansøgere. Her har 7402 børnefamilier søgt om julehjælp. Det er 229 flere end i 2019.

Generalsekretær Christian Bjerre havde godt på fornemmelsen, at mange i år ville være nødt til at søge om hjælpen.

- Nogle har stor gæld eller er ramt af en sygdom, misbrug eller andre problemer, som påvirker hele familien.

- Og coronatiden har bestemt ikke gjort det nemmere, siger han i en pressemeddelelse.

Julehjælpen uddeles til børnefamilier på overførselsindkomst. Hos Dansk Folkehjælp består den af julemad og varer og et gavekort til gaver til børnene.

Blå Kors giver gavekort til Lidl og organisationens genbrugsbutikker.