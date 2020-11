Mads Mikkelsen erstatter Johnny Depp i Fantastiske skabninger

Det oplyser filmselskabet Warner Bros i en meddelelse onsdag. Den 55-årige dansker har spillet med i flere internationale film og tv-serier og er måske bedst kendt i udlandet for sin rolle som seriemorderen Hannibal Lecter i den amerikanske serie ”Hannibal”.

Den danske skuespiller Mads Mikkelsen er blevet valgt til at erstatte amerikanske Johnny Depp i den kommende tredje film i rækken fra "Fantastiske skabninger"-universet.

Mads Mikkelsen skal spille den onde troldmand Gellert Grindelwald i ”Fantastiske skabninger”, der er baseret på "Harry Potter"-skaberen J.K. Rowlings opslagsværk af samme navn.

Johnny Depp var tvunget til at droppe rollen som Grindelwald tidligere i november efter at have tabt en sag i Storbritannien mod en tabloidavis, der omtalte Depp som ”hustru-voldsmand”.

Den tre uger lange retssag i juli fandt beviser for, at Depp og hans tidligere hustru Amber Heard havde et stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge og en stærkt alkoholiseret Depp.

Depp, der var begyndt på optagelserne af den tredje film i "Fantastiske skabninger"-universet, siger, at han blev bedt om at forlade settet af Warner Bros.

Mads Mikkelsen har også spillet med i den amerikanske superheltefilm ”Doctor Strange” og James bond-filmen ”Casino Royale”, ligesom han har store roller i de danske film ”Jagten” og ”En kongelig affære”.

Filmene ”Fantastiske skabninger” foregår i samme magiske univers som "Harry Potter"-serien, men finder sted cirka 60 år før.

Det er J.K. Rowling selv, der skriver manuskriptet, og der er planer om at lave fem film i alt.

Den tredje film er sat til at udkomme i juli 2022. Der er endnu ikke kommet titel på den.