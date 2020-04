Artiklen: Se her - Corona er andet end sygdom

Corona er navnet på en mexikansk øl. Øllen er blevet produceret af Grupo Modelo siden 1925. Den har en alkoholprocent på 4,5; er kendt for sin lyse farve og eksporteres til 180 lande. Grupo Modelo er hjemmehørende i Mexico City og det største bryggeri i det mellemamerikanske land.

Corona er navnet på en skrivemaskine. Den første Smith Corona skrivemaskine så dagens lys i 1886 i New York. Siden blev der produceret og solgt millioner af skrivemaskiner verden over. Firmaet stoppede med at produceret skrivemaskiner i 2005, da man blev overhalet indenom af pc'ere.

Corona er navnet på et jordbær. Sorten stammer fra Holland og så dagens lys i 1978. Corona-bærrene er store, mørkerøde og skinnende med en god og saftig smag. Corona er et relativ blødt bær, der helst skal spises kort tid efter plukning.