Murray: Tennis bliver en af de sidste sportsgrene i fuld sving

Men noget af det, der er med til at give sporten sin charme, kan også blive en af de ting, der rammer den hårdest under coronakrisen.

Det mener den dobbelte OL-guldvinder og tredobbelte grand slam-vinder Andy Murray fra Skotland.

- Jeg kan forestille mig, at tennis er en af de sidste sportsgrene, der vender tilbage til normaliteten, siger han til CNN.

- For man har spillere, trænere og hold, der kommer ind fra hele verden og mødes i et område.

Den 32-årige brite, der stadig forsøge at finde topniveauet efter at have fået indopereret en metalhofte sidste år, havde udset sig Miami Open i marts til et comeback - efter endnu en hofteskade.

Men efter at turneringen Indian Wells i Californien i ugerne forinden blev aflyst i sidste øjeblik, har tennistouren været på standby.

- Jeg ville være overrasket, hvis vi er tilbage at spille tennis i september, siger Murray.

Flere steder i Europa og USA har de seneste måneder været hårdt ramt af virusset med tusindvis af døde.

Grand slam-turneringen French Open valgte at flytte sig selv fra maj til slutningen af september, mens Wimbledon sent i juni er aflyst.

Arrangørerne bag US Open sagde i sidste uge, at det var en mulighed at spille turneringen uden tilskuere, men at det var højst usandsynligt.

- Man bliver nødt til at have fornemmelsen af, at hele verden fungerer, og at man kan rejse normalt igen, før tennis kan vende tilbage - især de store turneringer, siger Murray.