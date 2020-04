Global flytrafik kan falde med over en milliard passagerer

Coronavirus har kostet luftfartstrafikken dyrt. To tredjedele færre personer forventes at rejse verden over.

Antallet af flypassagerer på globalt plan kan falde med 1,2 milliarder i forhold til forventningerne.

Det vurderer USA's luftfartsagentur i en pressemeddelelse onsdag.

Den internationale organisation for luftfart (ICAO) anslår, at antallet af passagerer på internationale afgange vil falde med to tredjedele i forhold til det forventede antal for årets tre første kvartaler.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udbruddet af coronavirus har fået flere lande til at annullere afgange og holde fly på jorden.

Det er blandt andet gået hårdt ud over det skandinaviske selskab SAS, der blot har fløjet med omkring en million passagerer i marts.

Det er 60 procent færre passagerer end i samme måned sidste år.

Luftfartsselskabet Norwegian er også hårdt ramt, og Norwegians pilot- og kabineselskaber i Sverige og Danmark er begæret konkurs.

614 ansatte i Danmark mister jobbet.

Det britiske lavprisselskab EasyJet forventer i første halvdel af sit regnskabsår 2019/2020 et underskud på op mod 1750 millioner kroner.

Ifølge det amerikanske medie Business Insider er krisen i luftfartsindustrien større end kriserne efter angrebet på World Trade Center i 2001 og finanskrisen i 2008.

- Dette er den største krise, vi har stået over for, siger Alexandre de Junia, der er formand for den internationale forening for lufttransport (Iata), i en pressemeddelelse.

- Den negative virkning har efterladt luftfartsindustrien med få muligheder ud over at skære ned og tage de nødvendige forholdsregler for at overleve under disse ekstreme forhold, siger han ifølge Business Insider.

Det amerikanske luftfartsselskab United Airlines forventer en nedgang på 90 procent i antallet af afgange i maj i forhold til sidste år.