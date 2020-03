Følg spittespredningen på dette kort

Det amerikanske universitet, Johns Hopkins University, der ligger i Baltimore, følger spredningen på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte.

Universitetet har online fremlagt et kort, som giver et godt overblik over, hvordan udviklingen er lokalt, regionalt og på verdensplan.

Hjemmesiden med kortet indeholder blandt andet en oversigt over antallet af døde og smittede, samt hvor mange der er bekræftet raske igen efter smitte af virussen.