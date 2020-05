Falsk nyhed om Sveriges coronastrategi går viralt

Historien kommer fra den aserbajdsjanske hjemmeside Haqqin, og i den påstås det, at Sverige har opgivet kampen mod coronavirus.

Ifølge analyseværktøjet Crowdtangle har den opnået 280.000 interaktioner.

Artiklen beskriver blandt andet, at svenskerne generelt er af den opfattelse, at coronavirus ikke er en trussel mod mennesker.

Haqqins artikler om Vesten beskrives af oppositionskræfter som russisk bestillingsværk.

Artiklen indeholder sommerbilleder fra sidste år og opfundne citater med triatleten Joanna Soltysiak.

Soltysiak opfordrer i artiklen andre sportsfolk til at komme til Sverige, da alle sportsbegivenheder foregår som sædvanligt.

Hun fortæller også om en coronasmittet læge, som får lov til fortsat at gå på arbejde på hospitalet.

- Jeg blev meget overrasket og var ikke klar over, at der fandtes nogen artikel, siger hun til SVT.

- Jeg har overhovedet ikke været i kontakt med nogen medier. Det hele er surrealistisk.

I en analyse skriver Martin Kragh, leder af programmet for Rusland og Eurasien ved organisationen det Udenrigspolitiske Institut, at Sverige også har været udsat for misinformation fra Kina enkelte gange.

For eksempel har Kommunistpartiets avis Global Times samt enkelte kinesiske diplomater spredt lignende historier om Sverige.

Også i Danmark har forsvarsminister Trine Bramsen (S) advaret mod falske mails og hjemmesider.

Der har været flere eksempler på misinformation - blandt andet en tjekliste over coronasymptomer, som blev delt 10.000 gange.

Listen gik dog imod Sundhedsstyrelsens og WHO's anbefalinger, har Mandag Morgen dokumenteret.

Den svenske strategi har både i Danmark og inden for landet været omdiskuteret.

Samfundet har ikke på samme måde været lukket i Sverige som i blandt andet Danmark, Norge og Finland.

I modsætning til andre lande har Sverige ikke indført forbud, men råd og anbefalinger.

De har handlet om at undgå forsamlinger, begrænse rejser med kollektiv trafik, holde afstand, vaske hænder og så vidt muligt arbejde hjemme.