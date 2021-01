Retsmøder aflyses efter anbefaling om to meters afstand

Københavns Byret oplyser på sin hjemmeside, at de allerstørste sager og en række andre sager er sat i bero indtil 17. januar. (Arkivfoto)

Selv om landets domstole ikke er ramt af forsamlingsforbuddet på maksimalt fem personer, så bør de nu holde mindst to meters afstand under retsmøder.

Sådan lyder den nye anbefaling fra domstolenes krisestab for at undgå coronasmitte. Det anbefales at prioritere kritiske sager. Det er dog op til de enkelte retter og dommere at afgøre, hvordan sagerne skal håndteres.

Flere domstole ser på, hvordan de kan holde to meters afstand, og det betyder, at nogle retsmøder må aflyses.

Københavns Byret oplyser på sin hjemmeside, at retten fortsætter med sager, som kan behandles i lokaler, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt. De allerstørste sager og en række andre sager sættes dog i bero, lyder det.

Retspræsident i Retten i Aarhus Bodil Ruberg fortæller, at de efter de nye anbefalinger indtil videre har aflyst nogle færdselssager for at undgå for mange i retten samtidig.

Desuden er der torsdag aflyst tre mindre straffesager. Men de fleste kører altså fortsat.

- Vi var så heldige at få indrettet en meget, meget stor retssal, hvor vi kører en længerevarende domsmandssag med mange tiltalte og har en nævningesag, der starter fredag, siger hun.

Hidtil har retterne også gjort brug af plexiglas til at adskille pladser, når der ikke har kunnet holdes tilstrækkelig afstand. Det er nu ved at blive undersøgt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller Bodil Ruberg.

- Vi venter på at høre, hvad de siger i forhold til afstandskrav, og om plexiglas kan gøre, at man kan reducere de to meter, siger hun.

- Nu er vi nødt til, indtil vi får anden besked, at have to meters afstand mellem alle.

I Retten i Holstebro fortæller retspræsident Christian Schou, at de kan komme til at aflyse retssager. De har endnu ikke overblik over det.

- Det kan godt være, at vi er nødt til at aflyse sager eller ikke sætte dem på så tæt (tidsmæssigt, red.), som vi før gjorde, siger han.

Han fortæller, at især afstandskravet på to meter har betydning for, hvordan retssagerne kan afvikles.

I Holstebro fortsætter en sag om menneskehandel som planlagt, og i næste uge skal en stor sag om fiskekvoter begynde. Der er ti tiltalte i sagen, og derfor skal der være plads til en del personer.

- Det bliver også lidt af en øvelse at få den gennemført. Jeg håber ikke, at den skal udsættes, siger Christian Schou.

Anbefalingerne fra krisestaben gælder fra torsdag til og med 17. januar, eller indtil der foreligger en ny sundhedsfaglig vurdering.