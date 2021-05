Artiklen: Efter corona-nedlukning: 60 procent af danskerne er bekymrede for at vende tilbage på arbejde

Efter corona-nedlukning: 60 procent af danskerne er bekymrede for at vende tilbage på arbejde

Er der god nok afstand? Og er der gjort ordentligt rent?

De to spørgsmål optager mange af de danskere, som har været hjemsendt på grund af corona-pandemien og nu skal fysisk tilbage på arbejde.

Det viser en undersøgelse, der er udarbejdet af Analyse Danmark på vegne af rengøringsvirksomheden Coor Service Management Danmark.

Af undersøgelsen fremgår det, at hele 60 procent af danskerne i større eller mindre grad er bekymrede for at vende tilbage til arbejdspladsen i forbindelse med genåbningen. Cirka hver anden er bange for at tage smitte med hjem eller for selv at blive syg, mens over en fjerdedel er utryg ved hygiejnen på arbejdspladsen.

Særligt betænkeligheden omkring virksomhedernes hygiejneforhold springer i øjnene hos undersøgelsens initiativtager Coor, der er blandt Danmarks førende virksomheder inden for erhvervsrengøring.

”Det er bemærkelsesværdigt, at så mange danskere er nervøse for at vende tilbage til deres arbejdsplads. Især bekymringen for hygiejnen skal virksomhederne tage alvorligt,” siger Annette Vindstrup Jensen, direktør for rengøringsdivisionen i Coor, hvor man også yder rådgivning om sikker tilbagevenden til arbejdspladsen.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det ligeledes, at 48 procent af de adspurgte er bekymrede for, om det er muligt at holde den rette afstand, mens 35 procent er utrygge ved, om kollegerne er i stand til at leve op til gældende retningslinjer for hygiejne og fysisk kontakt.