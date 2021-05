Disse festivaller aflyser

Med den nye genåbningsaftale, der træder i kraft 6. maj, er der ikke udsigt til, at landets mange festivaller vil blive gennemført i 2021.

I aftalen lægges der op til, at der maksimalt må være 2000 deltagere ved festivaler mellem 21. maj og 1. august. Efter 1. august er der lagt op til maksimalt 5000 deltagere.

Og det antal deltagere er simpelthen for lavt til, at det giver mening at forsøge at gennemføre en festival.

Derfor har en række festivalarrangører taget konsekvensen og meldt ud, at årets festival er aflyst.