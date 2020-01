FDM: Det er billigst at køre elbil

Nye beregninger fra FDM viser, at det er billigst at køre elbil tæt fulgt af plug-in hybrid frem for benzin- og dieselbil i klassen omkring 300.000 kr.

Det kan være svært at gennemskue, hvad det koster at holde en bil kørende. Men umiddelbart er elbilen det mest økonomiske, i hvert fald når vi taler biler omkring 300.000 kr., der kører 20.000 km om året over fem år.

Det viser den seneste beregning fra FDM over alle udgifter, som viser, at det, på trods af svagt stigende eludgifter, for biler med strøm-abonnement er en smule billigere at køre elbil end benzin- eller dieselbil.

FAKTA Udgifter per km ved køb af bil til 300.000 kr., der kører 20.000 km årligt over 5 år.

Elbil: 3,58 kr.

Plug-in hybrid: 3,73 kr.

Med i udregningen er bl.a. taget el-abonnement, service, forsikring og værditab.

For en benzin- eller dieselbil, hvor der er medtaget brændstof frem for el, omkring 275.000 kr. svinger udgifterne mellem 3,64 og 4,13 kr. per km. For biler omkring 350.000 kr. svinger de mellem 4,34 og 4,88 kr. per km.

Det er noget billigere end for konventionelle biler i samme prisklasse, og tallene ligner tendensen fra i fjor. Det er særligt udgifterne til strøm i stedet for benzin eller diesel for at drive bilen og ejerafgift, der er lavere for elbilerne, og som kan mærkes på det samlede løbende budget.

”Årets bilbudget er især interessant, hvis man overvejer at skifte til en el- eller pluginhybridbil. Både fordi det giver et grundigt overblik over alle udgifterne ved at holde bil, men også fordi det afliver myten om, at det er dyrere at køre elbil,” siger FDM’s biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen.

Hvis man drager en direkte sammenligning med en plug-in hybrid til samme pris, er det stadig elbilen, som billigst at holde kørende - men forskellen er ikke stor. Det skyldes bl.a., at efterspørgslen på de populære plug-in hybrider betyder, at værditabet endnu er en smule mindre end på elbiler.