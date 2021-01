Arbejdspladsen er flyttet hjem i stuen for rigtig mange af os. Foto: Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Dagligstuen hitter som hjemmekontor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagligstuen hitter som hjemmekontor

Arbejdsliv - 14. januar 2021 kl. 13:12 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen

Ud af døren og afsted til arbejde. Sådan har det været for de fleste af os, der er på arbejdsmarkedet. Altså lige indtil marts 2020, hvor coronaen ramte Danmark og statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned. Siden har rigtig mange danskere passet deres arbejde fra sofaen eller spisebordet. Og meget tyder på, at det kan de blive ved med - også når coronavirusen er blevet bekæmpet. De sidste mange måneder har nemlig vist, at man ikke nødvendigvis behøver fysisk at flytte sig for at gå på arbejde. Mange opgaver kan klares foran en computer - som altså ikke behøver at stå på et kontor i en virksomhed eller offentlig institution - men sagtens kan stilles op hjemme på sofa- eller spisebordet. En undersøgelse fra Dansk Industri fra maj 2020 viser, at ifølge en række adspurgte ledere og arbejdsgivere har hjemmearbejde betydet en øget effektivitet og produktivitet på op mod 10 procent, samt at knap 50 procent af virksomhederne ikke har oplevet en ændring i medarbejdernes produktivitet i den periode, hvor de har arbejdet hjemme. Ifølge Anne Marie-Dahl, der er fremtidsforsker, er det en udvikling, som har været længe undervejs: - De digitale muligheder har ligget klar, og nu har vi med ét blevet ”tvunget” til at omstille os. Og både medarbejdere og ledere har set, at det fungerer,” siger hun. Allerede inden vi blev ramt af coronavirus, var danskerne gode til at arbejde hjemmefra. En undersøgelse fra 2018 fra EU's statistikorganisation, Eurostat, viser, at 30 procent af danskerne mindst en gang om året havde passet deres arbejde hjemmefra. Kun Norge, Island og Holland kunne fremvise en højere procent end Danmark af medarbejdere, som arbejdede hjemmefra. Og i en undersøgelse fra Danmarks Statistik fra april 2020 understreges det, at vi bedre rustet end mange andre europæiske lande til en hurtig omstilling af arbejds- og hverdagslivet, når en sundhedsmæssig krise som COVID-19 rammer. https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=36617 En undersøgelse fra marts 2018 viser i øvrigt, at man er bedre til at arbejde hjemmefra, hvis man bor i hovedstadsområdet end i det øvrige Danmark. Ifølge undersøgelsen arbejde 41 procent af privatansatte i hovedstades-området hjemmefra, mens tallet på landsplan var 31 procent.

Læs også: Sådan tilrettelægger du dit hjemmearbejde bedst muligt

Fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra Fordele ved at arbejde hjemmefra





1. Frihed og selvstændighed

2. Arbejdsro

3. Øget effektivitet

4. Disponering af egen tid

5. Ingen transporttid







Ulemper ved at arbejde hjemmefra





1. Mangel på sociale relationer

2. Mangel på faglige input

3. Svært at slippe arbejdet

4. Grænsen mellem fritid og arbejde udviskes

5. Svært at skabe en karriere 1. Frihed og selvstændighed2. Arbejdsro3. Øget effektivitet4. Disponering af egen tid5. Ingen transporttid1. Mangel på sociale relationer2. Mangel på faglige input3. Svært at slippe arbejdet4. Grænsen mellem fritid og arbejde udviskes5. Svært at skabe en karriere Når arbejdspladsen flytter hjem Når arbejdspladsen flytter hjem, sådan som det er sket under coronapandemien, så får det konsekvenser for den måde vi indretter vores boliger på. På længere sigt er det ikke holdbart at sidde foroverbøjet over en computer tilfældige steder. Vi skal have en fast arbejdsplads og sidde ordentlig. En undersøgelse fra analysebureauet Epinion, som er udarbejdet for ejendomsmæglerkæden Nybolig, viser, at 45 procent af de danskerne, der har arbejdet hjemme, har brugt dagligstuen som den foretrukne hjemmearbejdsplads. På andenpladsen for foretrukne private kontorpladser kommer et værelse indrettet som kontor, som 39,4 pct. sværger til. Og på tredjepladsen spisestuen, hvor 22,5 pct. har sat sig. - Corona har stillet nogle helt nye krav til vores bolig, som vi ikke tidligere har skullet forholde os til. Og her har flertallet altså valgt at sidde med den bærbare i dagligstuen og arbejde. Om det skyldes, at dagligstuen er det mest behagelige rum at opholde sig i eller om der er et reelt pladsproblem, ved vi ikke, men det kunne godt tyde på det, siden næsten halvdelen bruger det, siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef i Nybolig. Han forudser, at flere enten vil foretage ændringer i deres bolig for at tilpasse den til de nye arbejdsrutiner eller finde en ny bolig, som passer bedre til en fremtid, hvor hjemmearbejde fylder mere.

Nye arbejdspladser Også virksomheder er begyndt at tænke anderledes, når de skal planlægge indretning af bygninger, som indeholder kontorer. Ideen om at sætte rigtig mange medarbejdere ind i det samme store rum er ligesom fortid. - Det der med at sidde fuldstændig tilfældigt i et storrumskontor for så ikke at måtte larme, for så forstyrrer man naboen, Det er jo hel gak. Det siger Liselotte Lyngsø, der er fremtidsforsker. Hun bakkes op af Anders Tyrrestrup, der er arkitekt i firmaet AART architects. - Der er ikke længere det samme behov for store kontorarealer, hvor der er plads til alle medarbejdere. Det har allerede fået både offentlige institioner og private arbejdspladser til at stille andre krav til bygninger og indretning, fortæller han til DRs radioprogram Public Service. - I fremtiden vil der være færre faste arbejdspladser og færre skriveborde. De rum vi har brug for bliver nogle, hvor vi kan samle noget teknik og nogle skærme. Desuden vil der være behov for fleksible områder, hvor et team kan rykke ind, når der skal løses en konkret arbejdsopgave, siger han. Sådanne omstillingsparate bygninger er allerede på tegnebrættet flere steder hos landets arkitekter. Dels for opdatere gamle kontorbygninger, dels for at skabe nogle nye mere fleksible rammer. Rammer, som også kan betyde nye adgangsveje, trapper og adgangsveje, som gør, at vi kan holde bedre afstand, hvis en ny pandemi skulle ramme os.

relaterede artikler

Øvelser, der sætter gang i kontorkroppen 14. januar 2021 kl. 13:15