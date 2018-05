Medarbejderne i Lynge får mange nye kolleger, når de går fra at være 4200 medarbejdere på verdensplan til at være en del af et fusioneret selskab med 10.000 medarbejdere, fortæller CEO og administrerende direktør i Widex, Jørgen Jensen. Pressefoto

Widex vil være verdens største

Allerød - 18. maj 2018 kl. 05:08 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan være nye, spændende jobmuligheder på vej til de 850 Widexmedarbejdere i Lynge - men der kan også være nogen, der må vinke farvel til jobbet hos høreapparatproducenten på Nymøllevej, der er på vej ud i en fusion med konkurrencen Sivantos, som Frederiksborg Amts Avis skrev torsdag.

- Når du skal sætte holdet og organisationen til fremtiden, bliver det »best man and best woman for the job«. Der vil være overlappende funktioner, men det er svært at sige, hvor det kommer til at ske henne, siger Jørgen Jensen, administrerende direktør for Widex til Frederiksborg Amts Avis.

Widex' nye partner har hovedkvarter i Singapore og et stort R&D-center i Erlangen i Tyskland. For nogle medarbejdere i Lynge, kan de to byer bliver nye arbejdssteder.

- Der er ingen, der skal flytte til Singapore. Men man kan godt forestille sig, at nogen vil blive tilbudt at flytte, og for mig at se, er det en af de muligheder, der nu åbner sig for medarbejderne. Der bliver 10.000 medarbejdere i det nye selskab, og det vil ikke være unaturligt, at der kommer til at ske en udveksling af medarbejdere, både mellem Tyskland, Singapore og Lynge. Det vil også være spændende at få nye kolleger her i Lynge, som kommer over seas fra, siger Jørgen Jensen og fortsætter:

- Vi har i dag i Lynge et R&D-center med 330 medarbejdere. I det fusionerede selskab bliver Lynge et R&D-kraftcenter, og det bliver naturligt at ekspandere yderligere her i Lynge. Det havde vi planer om, og det fortsætter naturligt i det nye selskab, siger direktøren.

Han fortæller, at Widex ser fusionen som en udvidelse af forretningen, og at ambitionen er at vækste yderligere og også ansætte flere folk i Lynge.

Det fusionerede selskab beholder begge hovedkvarterer i Singapore og Lynge

- Der er funktioner i Singapore, og der er funktioner i Lynge. En stor del af markedet er i Europa og USA, og på grund af tidsforskellen varetages det bedre i et hovedkvarter i Danmark end i Singapore, siger Jørgen Jensen.

Widex blev grundlagt i 1956, og er i dag stadig en familieejet virksomhed, der har 4200 ansatte globalt.

Og der bliver også et Widex i fremtiden - i hvert fald kommer Widex-navnet til at indgå i det nye navn, som Jørgen Jensen dog ikke kan afsløre.

- Widex-navnet kommer til at indgå i det fortsættende selskabs navn. Men vi skal have godkendelse fra konkurrencemyndighederne på europæisk plan, før vi kan fortælle mere om både navn og den fremtidige organisation, siger han.

Jørgen Jensen fortæller, at Widex har været gennem et turn around, hvor virksomheden er gået fra en periode, hvor Widex ikke voksede og ikke tjente nok penge til at have vokset kraftigt de sidste 2-4 år. Fusionen er nu en ambition om at blive ikke mindre end verdensførende.

- Vi har nu et Widex i rigtig god gænge. Sivantos har også fået gang i væksten og indtjeningen, og nu synes begge parter, at man er klar til at lægge de to virksomheder sammen og skabe en platform for at få de to selskaber ind i top tre i verden. Og også en platform for at blive den ledende spiller, siger han.

Det skal både ske gennem udvikling på de tre R&D-centre i Lynge, Singapore og Erlangen, en udvidelse af salgsstyrken og gennem stordriftsfordele.

- Det er ingen hemmelighed, at der i vores industri er stordriftsfordele, når man skal producere et høreapparat. Den gennemsnitlige pris falder, og så er vi mere konkurrencedygtige, siger direktøren.