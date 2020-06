Der skal udformes en ny lokalplan for området Vassingerød Nord, hvor Widex har sit domicil. Foto: Thomas Olsen

Widex gør klar til at udvide

Allerød - 25. juni 2020 kl. 06:16 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter fusionen med konkurrenten Sivantos i 2018 vil høreapparatvirksomheden Widex/WSA være sikker på at kunne udvide på domicilet i Vassingerød, hvis det bliver nødvendigt. Derfor har Widex anmodet Allerød Kommune om en ny lokalplan, som gør det muligt for virksomheden at udvide på området.

Økonomiudvalget behandlede anmodningen på sit seneneste møde og har indstillet til byrådet, at der »på baggrund af virksomhedens anmodning og Erhvervsstyrelsens beslutning om et landsplandirektiv, igangsættes en lokalplan for Vassingerød Nord, som muliggør udvidelsen af Widex/WSA. I forbindelse med lokalplanen udarbejdes der desuden en mobilitetsanalyse, miljøvurdering og tillæg til spildevandsplanen«.

Ifølge teksten i dagsordenen er baggrunden for indstillingen en anmodning fra Widex om at få lov til at udvide den eksisterende produktionsvirksomhed inden for området.

Men ifølge Widex' udviklingsdirektør Lars Schönewolf-Greulich har virksomheden dog ikke nogen konkrete planer på tegnebrættet.

- Vi går med nogle overvejelser, men det er ikke noget konkret. Vi er jo fusioneret med Sivantos, og vi ved ikke, hvad der skal ske endnu. Men som en del af det skal vi sørge for, at tingene er i orden, så man kan sige, at der er tale om rettidig omhu. Hvis der skal ske noget, så er vi klar, siger han.

- Den nuværende lokalplan er ikke tidsvarende. Vi har en kommuneplan, der siger, at vi godt må udvide, men det gør lokalplanen ikke. Derfor er det rettidig omhu at få lavet en ny lokalplan. Jeg er blevet sat til at sikre, at vi har muligheden, hvis vi gerne vil udvide, siger Lars Schönewolf-Greulich

Ønsket om en ny lokalplan bunder helt tilbage i omstændighederne omkring Widex' køb af grunden i 2008.

Widex købte grunden af Allerød Kommune, som solgte den til høreapparatvirksomheden. Det skete på trods af, at området var udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvilket Widex ikke er.

I forbindelse med en revision af Fingerplanen og Kommuneplan 2013, blev det nu meget udskældte erhvervsområde ved Farremosen (kaldet Ny Vassingerød Nordøst) som erstatning udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Men der blev aldrig fulgt op på ændringen med en revideret lokalplan for Vassingerød Nord, hvor Widex ligger.

Byrådet behandler sagen på sit møde torsdag aften. Forventningen er, at en ny lokalplan kan vedtages i begyndelsen af 2021.