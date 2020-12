Widex-apparater vinder forbruger-pris

Virksomheden, der har hovedsæde i Allerød, vandt priserne for at have lavet det første digitale høreapparat, som inkorporerer dobbelt kunstig intelligensmotorer for at forbedre lytning i realtid.

- Widex' ingeniører har i fem år arbejdet utrætteligt på at skabe et unikt og naturligt høreapparat. Apparaterne bliver ikke kun brugt til at forstærke tale. For de mennesker, der har gavn af dem, åbner de også et meget større lydvindue, som gavner deres liv. Vi er taknemmelig for, at dommerne ved CES Innovation Awards anerkender det utrolige potentiale, siger Widex' direktør i USA, Søren Hvidberg Nielsen, efter at virksomheden har modtaget forbrugerpriserne.