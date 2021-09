Se billedserie Aftalen blev underskrevet på den franske ambassade, hvor både den danske og den franske forsvarsminister var til stede. Foto: Vincent Samson

Weibel indgår i fransk forbindelse

Tirsdag var repræsentanter fra Weibel Scientific mødt op på den danske ambassade i Paris for at skrive under på en samarbejdsaftale med Thales. Det skete i forbindelse med Danish Industrial Days.

Allerød - 29. september 2021 kl. 17:45 Kontakt redaktionen

Aftalen udvider Thales' portfolio inden for samlede løsninger til luftværn og Counter-UAS med den nye højtydende Weibel-overvågningsradar XENTA-M5, som blandt andet kan beskytte kritisk infrastruktur som lufthavne og militærbaser mod fjentlige luft- og droneangreb.

"Samarbejdet vil løfte både Thales' og Weibels allerede stærke positioner på det globale radarmarked til nye højder med et produkt, der er helt unikt inden for sin kategori", skriver Weibel i en pressemeddelelse, hvor der videre står:

"Underskriftsceremonien blev overværet af både den franske og danske forsvarsminister, Florence Parly og Trine Bramsen, hvilket understreger aftalens betydning for forsvarssamarbejdet mellem de to lande. Aftalen er samtidigt helt i tråd med den nye danske forsvarsindustrielle strategi".

Ny muligheder Det strategiske samarbejde skaber nye eksportmuligheder for både Danmark og Frankrig og styrker samtidigt begge virksomheders mulighed for at levere de kvalitetsløsninger, som forsvarsstyrker verden over efterspørger.

I forbindelse med aftalen vil Thales blandt andet tilbyde en samlet løsning til det danske luftværn, som indkorporerer Weibels XENTA-M5-radar i Thales' avancerede GBAD-løsning.

- Jeg er både stolt og glad for Thales' beslutning om at inkorporere vores radar i deres globale produktportfolio. XENTA-radaren tilbyder exceptionelle kapaciteter inden for anti-drone og luftforsvar. Med samarbejdet med Thales kan vi markant forbedre radarudbuddet og imødekomme behovet hos slutbrugerne. Denne blåstempling fra en førende luftforsvars og -overvågningsudbyder som Thales er en stor anerkendelse af Weibels teknologi og potentiale, siger Peder R. Pedersen, der er administerende direktør i Weibel Scientific.

En milepæl Han ser samarbejdet som en milepæl for de kommercielle relationer mellem den danske og franske forsvarsindustri og en understregning af Thales' engagement i at investere lokalt gennem industrielle partnerskaber og samarbejder.

- Det ligger i Thales' DNA at samarbejde med den lokale industri for at skabe mest mulig værdi for vores kunder. Vi mener, at vi ved at samarbejde med den lokale industri både er med til at styrke det danske marked og skabe nye eksportmuligheder med Weibel Scientific, siger Tommy Ayouty, der er direktør i Thales i Danmark om samarbejdet.