Se billedserie Weibel Scientific skal skabe plads til ambitionen om vækst, og vil opføre en ny produktionshal. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Weibel bygger ud til nye medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Weibel bygger ud til nye medarbejdere

I hælene på Weibels strategi om at fordoble sin omsætning følger behov for mere plads - nu vil virksomheden udvide faciliteterne i Lillerød.

Allerød - 05. august 2020 kl. 16:59 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Solvang i Lillerød er der store ambitioner. Radarproducenten Weibel Scientific A/S vil fordoble sin omsætning frem til 2025, og det betyder flere medarbejdere og en voksende produktion. Men det betyder også, at de nuværende rammer er begyndt at stramme om skuldrene på de knapt 200 medarbejdere i virksomheden.

Læs også: Øget omsætning investeres i vækst

Det er ikke kun på parkeringspladsen foran virksomheden, hvor græsplænerne tages i brug, at der er trængsel, men også under taget, hvor Weibel har al sin produktion, lige fra udviklingen af radarer og software til selve produktionen af de små printplader og hele vejen frem til det færdige radarsystem. De største systemer består af radarer monteret på trailere med tilhørende operationsvogn spækket med IT.

Det kræver højt til loftet og plads til store armbevægelser, når en virksomhed som Weibel vil vokse sig endnu større.

- Det værste er at blive stoppet i sin vækst, fordi man ikke har plads, siger administrerende direktør, Peder R. Pedersen.

Weibel holder i dag til i fire forskellige bygninger på Solvang, og har endda købt endnu en bygning på Hejrevang for at have plads til det hele. Og så skal en helt ny produktionshal stå klar til næste sommer.

- I oktober er vi klar til at gå til kommunen, og forhåbentlig får vi lov at grave i år. Så er vi færdige til sommer, siger Jens Andersen, CFO i Weibel, og ansvarlig for byggeprojektet.

Arkitekt og ingeniør er ved at udvikle projektet, og der er valgt en totalentreprenør, Rasmus Friis A/S, oplyser han.

Det er på et græsareal bag virksomheden, at man vil opføre en 1400 kvadratmeter stor produktionshal med tilhørende 500 kvadratmeter kontorer. I dag er produktionen af de store radarer fordelt over flere bygninger, men når byggeriet er færdigt, kan det meste af produktionen samles i produktionshallen, som også forbindes til de nuværende bygninger.

- Vi håber at få et bedre flow mellem de forskellige dele af produktionen, fortæller Jens Andersen.

- Når vi får samlet produktionen, kan folk bedre tale sammen. Der er stor værdi i, at ledelsen kan lede tæt, og være synlig. Det er noget, der er svært at måle, men vi ved, at vi har behov for det, siger han.

Når produktionen rykker ind i den nye hal, bliver der også bedre plads til de mange udviklere, sælgere og administrative funktioner, som også vokser hos Weibel.

Byggeriet skal opføres i træ, og tegningerne viser et flot, højloftet byggeri.

- Vi vil jo gerne prøve at være bæredygtige. Men vi har mange maskiner, der bruger strøm. Rigtig meget strøm. Og det batter bare ikke ret meget at skifte til LED-lamper. Derfor vil vi forsøge på den her måde - beton udleder jo en del CO2, og så kan man jo i stedet bruge træ, siger Jens Andersen.

relaterede artikler

Satser på dobbelt størrelse om fem år 07. juli 2020 kl. 05:07

Endnu en nyansættelse i toppen af Weibel 26. februar 2020 kl. 17:19

Weibel leverer til det norske forsvar 11. november 2019 kl. 22:23