Weibel ansætter ny økonomichef

Radarvirksomheden Weibel Scientific har ansat 42-årige Jens Boëtius Andersen i stilling som Chief Financial Officer. Jens Boëtius Andersen er statsautoriseret revisor og har en diplomuddannelse i Business Excellence fra Columbia University Business School. Han vil få særligt ansvar for økonomi, faciliteter, it og strategi i ledelsesgruppen.

- Weibel er en spændende virksomhed, fordi de producerer helt unikke produkter til et marked i vækst. Og så har virksomheden en ejer og en ledelse, som tør at have store visioner for virksomhedens udvikling. Som CFO skal jeg være med til at sikre, at fundamentet for realiseringen af de visioner er i orden, siger Jens Boëtius Andersen om sit nye job.