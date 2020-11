Weibel Scientific skal hjælpe OL-håb

"Vi giver ikke op så tæt på målstregen," siger Weibels direktør om at sikre sejlerne den økonomiske støtte, der skal til for at vinde medaljer til OL i 2021.

Det efterlader mange elitesportsudøvere i en penibel situation, hvor de risikerer at stå uden sponsorater i den sidste tid op til OL, fortæller Christian Peter Lübeck, den ene halvdel af sejler-duoen Cenholt/Lübeck Sailing, der er blandt favoritterne til at hente OL-medaljer hjem til Danmark. Derfor er det en stor lettelse for de to sejlere, at Weibel har valgt at forlænge partnerskabet med endnu et år.